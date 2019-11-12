Епіфаній обговорив із послом Греції ситуацію на Донбасі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній обговорив з новопризначеним Надзвичайним і повноважним послом Греції в Україні Васіліосом Борновасом перспективи розвитку Православної церкви України.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Під час спілкування сторони обговорили широке коло питань. Йшлося, зокрема, про ситуацію на Сході нашої держави, стан та перспективи розвитку помісної Української православної церкви, міжрелігійні та міжконфесійні відносини тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посол Греції привітав митрополита Епіфанія з визнанням ПЦУ з боку Елладської церкви та з врученням йому почесної нагороди патріарха Афінагора.

У свою чергу предстоятель ПЦУ розповів гостю про свій нещодавній візит на чолі делегації ПЦУ до Сполучених Штатів Америки та розвиток духовної освіти в українській церкві.

Зокрема, владика зазначив, що на сьогодні лише українські заклади вищої духовної освіти здобули державне визнання, у них навчаються сотні студентів.

Фото: www.pomisna.info