Епіфаній закликав "плекати українську мову як єдину державну"

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав українців берегти рідну мову, аби вона залишалася єдиною державною.

Про це він зазначив на сторінці у Facebook.

"Сьогодні, в День української писемності та мови, пам’ятаймо, що Господь сподобив нас великого дару – молитися у наших храмах рідною, українською мовою. І хоч ми прагнемо вивчати й інші мови, бо в сучасному світі неможливо без цього обійтися, ми не повинні занедбувати свою рідну, українську – ми повинні плекати її як єдину державну", - зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що українці мають вільну державу, свою мову, незалежну Помісну церкву, а це є частиною величного здобутку багатьох поколінь наших пращурів. "І ми не маємо жодного права – ані морального, ані духовного, ані будь-якого іншого – хоч що-небудь із цього змарнувати, тим більше – втратити!", закликав митрополит.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови.