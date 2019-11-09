Бородянський привітав працівників культури: Ваша робота "зшиває" країну

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський упевнений, що рано чи пізно Донецьк, Луганськ і Крим повернуться в український культурний простір, і кордони України будуть відновлені.

І саме культура є тим, що допоможе розпочати діалог всім українцям, написав він у Facebook з нагоди всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначається сьогодні.

"9 листопада 59 років тому місто Сталіно було перейменоване на Донецьк, і це українське місто отримало ту назву, яку має зараз. Я впевнений, що рано чи пізно Донецьк, Луганськ і Крим повернуться в український культурний простір, і кордони України будуть відновлені. І саме культура є тим, що допоможе розпочати діалог всім нам, українцям, і визначити, яким ми бачимо наше спільне майбутнє. За даними дослідження, виконаного на замовлення Міністерства інформаційної політики, саме культура і традиції є тим, що об’єднує всіх українців: і тих, що мешкають на тимчасово окупованих територіях України, і тих, хто живе у вільній Україні", - зазначив він.

За словами міністра, не потрібне свято для того, аби щодня говорити працівникам культури, що їхня робота - надважлива.

"Ваша робота зшиває країну, дає поштовх до розвитку та вдосконалення, творить смисли, наповнює серця людей світлом. Дякую Вам за душевну щедрість, збереження, переосмислення і творення культурного простору, який всіх нас об’єднує!" - додав Бородянський.

Урядовець також нагадав, що 9 листопада 1989 року впав Берлінський мур. "28 років він роз’єднував Берлін, і вже впродовж 30 років стіни не існує. Те, що здавалось комусь неможливим, відбулося протягом життя одного покоління. Україна відновить кордони, ми побудуємо країну-лідера за показниками якості та цікавості життя в Європі, країну, в якій наша молодь буде реалізовувати свої найсміливіші мрії і досягати світового визнання", - упевнений міністр.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається щорічно 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.