Бородянський вважає, що інформаційну війну Україна виграла, але є ще над чим працювати

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає,що Україна виграла інформаційну війни проти потужної російської пропаганди, але досі нам є над чим працювати.

Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що Україна інформаційну війну виграла, тому що той потужний ресурс, який є у Російської Федерації, і застосовується проти нашої держави. Україна вистояла. І це завдяки багато в чому громадському сектору, армії та людям, які включилися дуже швидко у процес відстоювання національних інтересів",- сказав Бородянський.

За його словами, йдеться про те, що у 2014 році на схід України зайшли збройні формування іншої країни. Тоді у низці українських міст було чимало людей,які вагалися, але нині переважна більшість наших співвітчизників не має сумнівів про те, що Україна є суверенною унітарною державою, що вона є відстоює свої національні інтереси.

"Тобто усі все зрозуміли"-, додав урядовець.

Водночас Бородянський зазначив, досі в захисті нашого інформаційного поля є прогалини. Тому влада працюватиме над їх усуненням.

Так, додав міністр, упродовж одного-двох місяців жителі окупованих територій зможуть дивитися український державний канал. Мовитиме він російською та українською мовами.

" У нас є чітке уявлення про те, яким чином все це буде відбуватися",- запевнив представник уряду.

Бородянський також висловив думку про необхідність у рамках цієї інформаційної війни запустити велику програму, яка дозволить значно посилити медіаграмотніть в Україні.

"Сьогодні тільки 8% українців можуть зрозуміти, де фейк, а де не фейк. І ми повинні навчитися відрізняти фейк від правди. Це повинно стати національною програмою навчання",- сказав міністр та при цьому уточнив, що таке впровадити швидко неможливо.

Усе це, упевнений Бородянський, допоможе значно знизити споживання українцями маніпулятивного контенту.