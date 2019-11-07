Бородянський виклав відео виступу в Раді "для уникнення маніпуляцій"

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає недопустимою будь-яку форму тиску на журналістів, зважаючи на важливість їхньої роботи для суспільства.

Про це він написав у Facebook, оприлюднивши відео свого виступу на парламентських слуханнях з питань безпеки діяльності ЗМІ.

“Ще раз наголошую на недопустимості та неприйнятності будь-якої форми тиску на журналістів, виходячи з важливості тієї роботи, яку вони роблять для суспільства. Водночас повинна бути також і відповідальність за маніпуляцію громадською свідомістю”, - написав Бородянський.

За словами міністра, ключове завдання влади полягає у створенні збалансованої системи захисту журналістів, які чесно виконують свій обов’язок та свою роботу.

6 листопада, виступаючи у Верховній Раді під час парламентських слухань з питань безпеки діяльності журналістів, Бородянський висловив думку про те, що держава має вибудувати баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Він виступив за посилення відповідальності за оприлюднення персональних даних журналістів.

Бородянський запевнив у тому, що МКМС створюватиме умови для фінансового та юридичного захисту журналістів, які заявляють, що зазнають тієї чи іншої форми тиску. Водночас він наголосив на необхідності підвищення відповідальності журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.

Низка ЗМІ оприлюднила частину його виступу, яка торкалася ідеї ввести адміністративну та кримінальну відповідальність працівників ЗМІ за маніпуляції.