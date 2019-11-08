Прокуратура повідомила про підозру “військовому комісару” Ялти

Прокуратура повідомила про підозру “військовому комісару” Ялти

Укрінформ
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату за примушення кримчан служити в збройних силах Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба відомства.

“7 листопада 2019 року, прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату, а з 2015 року так званому «военному комиссару города Ялты Республики Крым», - йдеться у повідомленні.

Колишньому посадовцю інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а саме в примушуванні осіб служити в збройних силах держави-окупанта.

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Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, мова йде про Павла Аксьонова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що він, перебуваючи на посаді «военного комиссара города Ялты Республики Крым» і водночас будучи «заместителем председателя призывной комиссии», здійснював примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострову на строкову військову службу до Збройних сил РФ.

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