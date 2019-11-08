Прокуратура повідомила про підозру “військовому комісару” Ялти

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату за примушення кримчан служити в збройних силах Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба відомства.

“7 листопада 2019 року, прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату, а з 2015 року так званому «военному комиссару города Ялты Республики Крым», - йдеться у повідомленні.

Колишньому посадовцю інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а саме в примушуванні осіб служити в збройних силах держави-окупанта.

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Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, мова йде про Павла Аксьонова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що він, перебуваючи на посаді «военного комиссара города Ялты Республики Крым» і водночас будучи «заместителем председателя призывной комиссии», здійснював примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострову на строкову військову службу до Збройних сил РФ.