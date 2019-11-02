Facebook зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова

Компанія Facebook зняла відмітку верифікації зі сторінки так званого "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це написав у Facebook постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.

"Маємо гарні новини. Після надсилання запиту від Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим компанія Facebook зняла відмітку верифікації зі сторінки так званого "голови" так званої "Республіки Крим", - написав Кориневич.

Він висловив сподівання, що подібна ситуація ніколи не матиме повторення з жодним з окупаційних "чиновників".

"Ми вдячні компанії Facebook за швидку реакцію на наш запит. Крим - це Україна для всього світу", - додав представник Президента України в АРК.

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Як відомо, відмітка верифікації у вигляді білої галочки у синьому колі надається Facebook публічним особам. При цьому, представники соцмережі самі обирають, кому видавати спеціальний значок.