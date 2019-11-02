Facebook зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова

Facebook зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова

Укрінформ
Компанія Facebook зняла відмітку верифікації зі сторінки так званого "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це написав у Facebook постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.

"Маємо гарні новини. Після надсилання запиту від Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим компанія Facebook зняла відмітку верифікації зі сторінки так званого "голови" так званої "Республіки Крим", - написав Кориневич.

Він висловив сподівання, що подібна ситуація ніколи не матиме повторення з жодним з окупаційних "чиновників".

"Ми вдячні компанії Facebook за швидку реакцію на наш запит. Крим - це Україна для всього світу", - додав представник Президента України в АРК.

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Як відомо, відмітка верифікації у вигляді білої галочки у синьому колі надається Facebook публічним особам. При цьому, представники соцмережі самі обирають, кому видавати спеціальний значок.

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