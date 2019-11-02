Посольство США закликає Росію звільнити українських журналістів

Посольство США в Україні закликає Російську Федерацію та сили, які вона підтримує, звільнити українських журналістів, незаконно затриманих в анексованому Криму та на сході України.

Про це йдеться на сторінці Посольства у Facebook.

"Ми також закликаємо Росію та сили, які вона підтримує, негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України та у Криму", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Посольстві закликали "до справедливості стосовно сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно втратили життя, сміливо шукаючи правди".

Як повідомлялося, 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні в Криму був затриманий журналіст Євген Гайворонський, а в окупованому Донецьку був засуджений до 15 років ув'язнення журналіст Станіслав Асєєв.