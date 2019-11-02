У “Слузі народу” обіцяють зробити все, аби журналісти почувалися у безпеці

Партія “Слуга народу” запевняє, що зробить усе можливе, аби журналісти в Україні почували себе четвертою владою.

Про це йдеться в повідомленні партії на сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.

“Ми зробимо все можливе, аби журналісти, які живуть і працюють в Україні, почували себе в безпеці та дійсно були четвертою владою, що допомагає робити країну кращою”, - йдеться у повідомленні.

У партії нагадали, що 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Відповідну резолюцію було ухвалено в 2013 році Генеральною Асамблеєю ООН. Дату обрано на знак вшанування пам’яті двох убитих французьких журналістів.

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Резолюція ООН засуджує всі акти насилля проти працівників ЗМІ та закликає весь цивілізований світ запобігати злочинам й притягувати винних до відповідальності.