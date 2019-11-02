У “Слузі народу” обіцяють зробити все, аби журналісти почувалися у безпеці
Про це йдеться в повідомленні партії на сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.
“Ми зробимо все можливе, аби журналісти, які живуть і працюють в Україні, почували себе в безпеці та дійсно були четвертою владою, що допомагає робити країну кращою”, - йдеться у повідомленні.
У партії нагадали, що 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Відповідну резолюцію було ухвалено в 2013 році Генеральною Асамблеєю ООН. Дату обрано на знак вшанування пам’яті двох убитих французьких журналістів.
Резолюція ООН засуджує всі акти насилля проти працівників ЗМІ та закликає весь цивілізований світ запобігати злочинам й притягувати винних до відповідальності.