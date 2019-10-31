Українські медійники закликають не допустити виступ Russia Today на форумі за демократію

Українські учасники Всесвітнього форуму за демократію 2019, що відбудеться у Страсбурзі 6-8 листопада, та представники українських медійних організацій закликають не допустити виступ на форумі заступниці головного редактора RT Анни Бєлкіної.

Відповідну заяву опубліковано на «Громадському просторі».

«Ми виявили, що серед спікерів першого дня World Forum for Democracy, який пройде за підтримки Офісу Ради Європи у Страсбурзі 6-8 листопада 2019 року, виступає представниця Russia Today Анна Бєлкіна. Зокрема, її виступ заплановано під час Plenary session 2: Restoring trust in news... На нашу думку, така практика підбору спікерів є вкрай небезпечною із наступних причин: неодноразове порушення правил неупередженості щодо висвітлення політичних подій, поширення фейкових новин, щоденний потоп дезінформації, що виробляється RT є компонентом тактики, яку застосовує Росія для маніпулювання громадською думкою на заході», - йдеться в заяві.

Як зазначається, її адресовано Постійному представництву України в РЄ, Генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, Комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, Міжнародним медійним організаціям – партнерам Платформи Ради Європи з захисту журналістики та безпеки журналістів.

Також медіаексперти нагадали, що Міністерство закордонних справ Англії у липні 2019 року заборонило російським новинним організаціям Russia Today та Sputnik відвідувати Глобальну конференцію про свободу ЗМІ в Лондоні через їхню «активну роль у поширенні дезінформації».

Заява відкрита до підписання. Її, зокрема, підтримали медіаекспертка, виконавча директорка ГО «Український інститут медіа і комунікації» Діана Дуцик, гендерна експертка для медіа, Голова ГО «Асоціація “Жінки в медіа”» Єлизавета Кузьменко, медіаексперт, виконавчий директор ГО «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін, медіаекспертка, співзасновниця StopFake Ольга Юркова, голова ГО «Детектор медіа» Наталія Лигачова та програмний директор ГО «Детектор медіа» Вадим Міський.