Недільна школа в Києві, де вивчають кримськотатарську мову, почала навчальний рік

У Києві кримськотатарська громадська організація «Алем» (Мир) відкрила новий навчальний рік у недільній школі з вивчення кримськотатарської мови, історії та культури.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова правління «Алему» Есма Аджиєва.

«У 2017 році при Малій академії наук України за ініціативою нашої громадської організації «Алем» вперше розпочала свою роботу новостворена секція «Кримськотатарська гуманітаристика». Цього року навесні для школярів відкрилася студія «Фідан» (Росток - ред.), яка навчає дітей кримськотатарської мови, культури та історії, а також усього, що пов'язане з Кримом», - розповіла Аджиєва.

За її словами, студія «Фідан» стала своєрідним артхабом, який об'єднав зусилля викладачів, дітей та батьків для створення особливої ​​атмосфери навчання в недільній школі.

Як зазначила Аджиєва, вихованці недільної школи самостійно обирають пов'язану з Кримом тему для написання своєї наукової роботи.

«Уже два роки в рамках Малої академії наук проходить захист наукових робіт наших вихованців. Першого року в рамках МАН захистилися шестеро наших дітей, а торік було вже двадцять, половина з яких - діти з Криму», - повідомила Аджиєва.

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Контакти у написанні наукових робіт з кримськими дітьми постійні, і вже в грудні до Києва на «Дні юних дослідників» будуть запрошені нові переможці Малої академії наук.

Аджиєва додала, що до кримськотатарської гуманітаристики проявляють інтерес діти і з інших регіонів України, а консультують юних дослідників за погодженням з МАН викладачі Таврійського національного університету імені Вернадського, на базі якого і працює недільна школа.

Крім уміння писати наукові роботи, дітям у рамках навчання в школі дають основи комунікаційних навичок.

"Наші заняття з мови, культури та історії проходять в інтерактивній формі. З цією метою ми плануємо екскурсії на телеканал АТR, на радіо "Мейдан", до національного театру. Я вважаю, що таким чином діти отримують основи комунікаційних навичок і поняття соціальної компетенції. Крім того, для отримання презентаційних навичок ми запланували курс акторської майстерності, який на волонтерських умовах взялася вести актриса Зейнеб Яг'яєва", - зазначила керівниця "Алему".

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Вихованка недільної школи Софія Панащук розповіла, що її прихід до студії "Фідан" пов'язаний з бажанням знати нові мови: кримськотатарська - вже шоста мова, яку вона опановує. Крім того, їй цікава інформація про культуру кримських татар і в цілому їй дуже подобається атмосфера відкритості та приязності, яка панує в школі.

А от для її подруги Реяни Сейтяг'яєвої заняття в недільній школі — це не тільки бажання реалізувати свої таланти, а й зв'язок із рідним Кримом.