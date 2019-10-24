Декларацію прав людини кримськотатарською мовою зареєструють в ООН

Декларацію прав людини кримськотатарською мовою зареєструють в ООН

Укрінформ
24 жовтня у Києві Кримськотатарський ресурсний центр презентував перекладений на кримськотатарську мову текст Загальної декларації прав людини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні вперше у світовій історії текст основного правого документа ООН - Загальна декларація прав людини - переведений на кримськотатарську мову, після чого будуть проведені процедури для того, щоб цей документ було зареєстровано в ООН кримськотатарською мовою", - сказав керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

За його словами, реєстрація перекладеної на кримськотатарську мову декларації прав людини буде демонструвати "суб'єктність кримськотатарського народу".

Як зазначив Барієв, символічним є те, що 2019 рік було оголошено ООН роком мов корінних народів світу, у зв'язку з чим, Кримськотатарський ресурсний центр приєднався до акції ООН Stand up for human rights (Встаньте за права людини), випустивши ролики, де декламувалися глави основоположного документа ООН кримськотатарською мовою.

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Всього за його словами, близько 100 осіб різних національностей зачитали окремі розділи декларації кримськотатарською мовою.

Над перекладом документа працювали кандидат філологічних наук, редактор газети "Крым" Бекір Мамутов, журналіст і публіцист Зера Бекірова, кандидат філологічних наук, викладач Таврійського національного університету Таміла Сеітяг'яєва.

Фото: ctrcenter.org

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