Діти в окупованому Сімферополі записали кримськотатарську пісню українською

Діти різних національностей в окупованому Сімферополі разом записали відому кримськотатарську народну пісню «Güzel Qırım» українською мовою і зняли кліп.

Відео було оприлюднено в YouTube 14 жовтня і вже набрало понад 8 тисяч переглядів.

«Зйомки проходили на околиці Сімферополя, на горизонті видніється гора Чатир-Даг, саме звідти - « З гір Алушти війнув вітер спогадом щемким». Цей спогад продовжує жити в пісні і пам'яті...», - йдеться в описі кліпу.

Зазначається також, що діти, які брали участь у кліпі, - учні викладача вокалу, української виконавиці та автора пісень Юлії Качули з Сімферополя.

У коментарі Крим.Реалії Качула розповіла подробиці створення кліпу.

«Це почалося з перекладу (тексту пісні з кримськотатарської на українську мову - ред.). Переклав мій тато, Віктор Качула. Я показала його моїм учням, я в Сімферополі викладаю вокал. Учням він дуже сподобався, або це я їх своєю енергетикою пронизала, діти абсолютно різних національностей прийняли це в душу. І настільки їм сподобалося, що ми вирішили разом, що треба зробити це професійно. Мої друзі в Києві - музиканти - написали аранжування, яке дуже підкреслює цю енергетику. Вона й емоційна, і сучасна, і передає увесь цей настрій. Це і біль, і ностальгія, але і плюс сила, яка в нас живе. Яку, напевно, і дарує нам пам'ять. Тому ми сильні», - сказала Качула.

«Güzel Qırım» (в перекладі «Мій улюблений Крим») - відома кримськотатарська народна пісня. Її мелодія часто звучить на кримськотатарських концертах.

Юлія Качула - українська співачка, автор пісень, журналіст, перекладач, викладач вокалу, живе в Криму. Автор проекту «Слухай українською!».