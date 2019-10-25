Авіація РФ провела навчання з бойовими стрільбами в Криму

Про це повідомляє Крим Реалії з посиланням на прес-службу Південного військового округу Міноборони Росії.

Згідно зі сценарієм навчань літак-розвідник Су-24МР виявив командний пункт умовного супротивника в гірській місцевості.

«Для знищення противника в небо піднялися багатоцільовий винищувачі Су-30СМ і Су-27, а також фронтові бомбардувальники Су-24М. Екіпажі завдали бомбового удару по умовному противнику, застосувавши авіаційні бомби типу ОФАБ-250-270 », - йдеться в повідомленні.

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За інформацією відомства, навчання проходили на міжвидовому полігоні Опук в Криму, 12 авіабомбами екіпажі літаків знищили наземні цілі в районі гори Кончекська.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.