У Чорному морі стартували навчання НАТО за участю України

У румунських територіальних і міжнародних водах Чорного моря стартували навчання країн НАТО Fall Storm 2019. У маневрах беруть участь ВМС України, Румунії та Болгарії.

Про це інформує Армія Inform з посиланням на повідомлення генштабу Військово-Морських Сил Румунії.

"В основі сценарію – елементи операції по колективній обороні, згідно 5-ї статті Вашингтонського договору, а тактичні рамки навчань передбачають дії десанту в умовах гібридної загрози звичайних і воєнізованих сил. Метою навчань, в яких задіяна постійна військово-морська протимінна група, є підвищення рівня взаємодії, а також удосконалення планування та командування спільними силами", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомив у Facebook голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко з посиланням на інформацію моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", Майдану закордонних справ" та редакції blackseanews.net, напередодні до Чорного моря увійшли чотири кораблі 2-ї Середземноморської постійної протимінної групи НАТО.

"Вчора, 21.10.2019, до Чорного моря увійшли кораблі 2-ї Середземноморської постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2: Флагман, корабель постачання - ITS Vesuvio (A5329) - Italian Navy, тральщик TCG Amasra (M266) - Turkish Navy, тральщик ESPE Sella (M32) - Spanish Navy, тральщик ITS Numana (M5557) - Italian Navy", - повідомив Клименко.

Він також зазначив, командир протимінної групи НАТО SNMCMG2 — капітан Алесандро Фалькон (Captain Alessandro Falcone, Italian Navy). Навчання проходять 21-27 жовтня.

Міжнародні навчання Fall Storm 2019 заплановані, організовані та проводяться ВМС Румунії. Участь в них беруть дев'ять військових кораблів Румунії та інших країн, а також близько 1000 військових моряків.