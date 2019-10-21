Тренувальна місія під назвою операція «Орбітал» працює в Україні вже 5 рік.

10 тисяч українських військових пройшли курс навчання за стандартами НАТО під керівництвом інструкторів з Великої Британії. Тренувальна місія під назвою операція «Орбітал» працює в Україні вже 5 рік. Підготовка рядових піхотинців, снайперів, розвідників, офіцерського складу – всю цю спільну роботу українських і британських військових Донбас Реалії побачили своїми очима на полігоні Широкий Лан.