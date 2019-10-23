Роботи з будівництва пункту пропуску "Каланчак" випереджають графік

Повне завершення будівництва КПВВ «Каланчак» планується 10 листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"Роботи з будівництва КПВВ «Каланчак» випереджають графік... Повне завершення будівництва КПВВ «Каланчак» планується 10 листопада. Про це повідомив голова облдержадміністрації Юрій Гусєв під час спільного огляду контрольного пункту в’їзду\виїзду з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОДА, з 10 листопада розпочнеться тестова експлуатація КПВВ «Каланчак».

Будівництво КПВВ «Каланчак» / Фото: khoda.gov.ua

"І під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, Президент України зможе відвідати і подивитися, як реалізовано його доручення з облаштування КПВВ", – розповів очільник Херсонщини.

Разом з тим, посадовці також обговорили з представниками митної та прикордонної служб проблемні питання, з якими стикаються громадяни під час перетину кордону. Серед них – функціонування сервісної зони.

«Я дізналася, про існування певної проблематики в плані нерегульованості законодавства при отриманні анкети-довідки, коли люди вперше звертаються за отриманням паспорта. Буду порушувати на найближчому засіданні Кабінету міністрів України це питання», – пообіцяла Коляда.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на КПВВ "Чонгар" і КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом будують нові сервісні та режимні зони.