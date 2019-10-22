Заборону "суду" на побачення кримського татарина з матір'ю оскаржать у ЄСПЛ

Захист має намір подати скаргу до ЄСПЛ на систематичну відмову кримського "суду" в побаченні фігуранта красногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Ескендера Абдулганієва з матірʼю.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов у відео, опублікованому "Кримською солідарністю".

"Суд відмовив визнати незаконними дії слідчого ФСБ Махнєва, які проявилися у систематичній відмові в побаченні (Еміне Абдулганієвій - ред.) з її сином Ескендером Абдулганієвим, який є фігурантом так званої кримінальної справи красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір", - сказав Шейхмамбетов.

За його словами, у слідства не було підстав для відмови у побаченні матері з її єдиним сином, якого вона не бачила більше восьми місяців.

"Це погіршується тим, що судові засідання стосовно так званого тероризму в Криму проходять, як правило, у закритому режимі, тобто, навіть у судовому засіданні немає можливості матері побачити свого сина. Тим більше, слідство у цій справі вже завершено, й Еміне Абдулганієва в ній жодним чином не фігурує, тому підстав для відмови у побаченні у слідчого не було", - зазначив адвокат.

Він заявив, що найближчим часом за цим фактом буде подано скаргу до Європейського суду з прав людини.

"Такі факти є свідченням одного з елементів тиску на фігурантів справ стосовно так званого тероризму. Таким чином, і система правосуддя, і слідство чинять тиск на цих людей через те, що вони не визнають провини, не обмовляють себе або інших фігурантів справи. Нами надалі буде складено скаргу до ЄСПЛ і найближчим часом її буде направлено", - заявив Шейхмамбетов.

Як повідомляв Укрінформ, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані в лютому 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ стверджує, що кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір".

У вересні Київський районний "суд" Сімферополя продовжив їм тримання під вартою до 13 листопада.