Штати в ОБСЄ: Окупувавши Крим, РФ порушила усі принципи Гельсінського Заключного акта
Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Сполучені Штати залишаються глибоко стурбованими погіршенням ситуації в Криму. У 2014 році, коли Росія незаконно захопила Крим, вона порушила усі десять основних принципів Гельсінського Заключного акта, включаючи ідею про те, що жодна країна не повинна силою змінювати кордони іншої. Крим є частиною України, а спроби Росії стверджувати інше відкидаються міжнародною спільнотою", - сказав він.
Американський дипломат нагадав, що раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опублікував доповідь щодо стану прав людини в окупованому Криму, де перераховано численні порушення з боку Росії. "Російські окупанти в Криму безкарно здійснюють порушення, і Російська Федерація відмовляється відповідати за ці порушення", - заявив Макріс.
Він вказав на те, що, згідно з доповіддю, на півострові було проведено 186 обшуків, серед багатьох зниклих людей в Криму досі 11 осіб так і не було знайдено, а одна зникла людина знайдена мертвою.
"Міжнародна спільнота повинна засвідчувати та документувати щоденні зловживання Росії в окупованому Криму. Сполучені Штати приєднуються до закликів забезпечити доступ незалежних міжнародних організацій для моніторингу там ситуації з правами людини. Ми закликаємо російські органи влади забезпечити негайний доступ до Криму для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Верховного комісара з питань національних меншин, БДІПЛ та інших органів ОБСЄ, а також Місії з моніторингу прав людини в Україні та інших міжнародних механізмів, які намагаються стежити за ситуацією на місцях у Криму", - заявили в місії США при ОБСЄ.
Макріс наголосив, що запевнення Росії щодо того, що в Криму "все добре" не заслуговують на довіру, як і її обіцянки поважати права людини на півострові.
"США та інші члени міжнародної спільноти не дадуть подіями в інших частинах земної кулі відволікти нашу увагу від того, що відбувається в Криму", - додав він.