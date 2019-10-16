Прокуратура випустили збірку про порушення прав людини в окупованому Криму

Прокуратура випустили збірку про порушення прав людини в окупованому Криму

Укрінформ
Прокуратура АР Крим підготувала перший інформаційний збірник про порушення прав людини на тимчасово окупованомуРосією півострові.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

"У збірнику систематизована і відтворена хронологія подій, що призвели до окупації Криму Російською Федерацією. Зазначено ключові норми міжнародних договорів, які порушила і продовжує порушувати своїми діями країна-агресор, а також нормативно-правові акти України, прийняті внаслідок окупації частини території нашої держави", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Авторами збірки проілюстровані факти серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та грубих порушень прав людини крізь призму кримінальних проваджень прокуратури АР Крим: умисні вбивства, викрадення, катування, переслідування, сотні незаконних обшуків та затримань наших громадян, заподіяння шкоди інтересам держави в умовах окупації.

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"Орієнтуючись на нові формати нашої роботи, ми зробили першу спробу продемонструвати суспільству ту реальність, яка має місце на тимчасово окупованому півострові і яку дехто може заперечувати, але, на жаль, вона знаходить своє підтвердження під час розслідування кримінальних проваджень", - прокоментував вихід збірки прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

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За його словами, розроблення цього матеріалу – "один із пунктів реалізації Стратегії прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації, для забезпечення ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації й реалізації права знати правду".

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