Гданов назвав умову відновлення подачі води в Крим

Колишній перший заступник постпредставника президента України в АР Крим Ізет Гданов вважає, що про водопостачання Північно-Кримським каналом в АР Крим можна говорити лише після звільнення Криму від російських окупантів.

Про це Ізет Гданов написав у Facebook.

«В продовження теми водопостачання Північно-Кримським каналом АР Крим, навіщо і про що вести переговори з агресором? Єдиним аргументом, який дозволить нам запустити воду в Крим, був залишається і буде це його повне звільнення від загарбників! Інші варіанти не допустимі!», - написав Гданов.

Він зазначив, що агресор не здатен утримувати окуповану територію.

«Вже не можете, тяжко? Звільняйте Крим!!! Ми зайдемо розберемося і з водою, і з електроенергією і з іншими проблемами. Громадяни України в Криму почнуть як раніше дихати свободою, територія буде розвиватися, підуть поїзди, полетять літаки», - написав Гданов.

Як зазначив Гданов, жодна інша пропозиція не може розглядатися, це стратегічне питання.

Як раніше повідомляв Укрінформ, постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич, коментуючи чергове загострення уваги чиновників окупаційної влади РФ з приводу дніпровської води, заявив, що Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, і на це вона має повне право. Усі претензії держави-окупанта не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя.