Український військовий моряк Гриценко досі читає "слідчу справу" - Полозов

Про це повідомив у Facebook адвокат моряка Микола Полозов, який разом із ще одним адвокатом відвідав підзахисного в СІЗО.

"Разом із колегою Володимиром Музюкіним відвідали в СІЗО «Лефортово» військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. Обговорили останні новини і події. Денис продовжує знайомитися з матеріалами справи. Вчора в черговий раз його виводили до Слідчого управління ФСБ для цього", - написав Полозов.

Адвокат уточнив, що Гриценко зараз багато читає, замовляє книги в бібліотеці «Лефортово». «Він також намагається підтримувати себе у фізичній формі. Почувається Денис добре, передає вітання всім, хто підтримує його та інших військовополонених моряків», - повідомив захисник.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.