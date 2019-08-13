Україна не перекривала Дніпро, а перекрила технологічну споруду – представник Президента

«Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила технологічну споруду (канал), який знаходиться на території України. На це Україна має повне право», - прокоментував Кориневич.

Він також зазначив, що Крим є територією України, це не територія РФ. Тому РФ не може ставити у міждержавних відносинах питань, пов‘язаних з Кримом. Питання, пов‘язані з Кримом, може ставити лише держава-суверен, тобто Україна.

Як підкреслив Кориневич, за всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Тож усі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя.

Як раніше повідомляв Укрінформ, постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає, господарські питання на території АР Крим держава-окупант – Росія — має вирішувати сама. А "сезонні" питання, в тому числі й про воду для Криму, перестануть виникати, коли буде розроблена стратегія деокупації півострова.