Справа Хізб ут-Тахрір: шістьом кримським татарам продовжили арешт на три місяці
Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".
"Сьогодні, 12 серпня 2019 року, відбулося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалієва, Фархода Базарова, Біляла Адилова", - йдеться в повідомленні.
Суд у Ростові продовжив арешт шістьом кримським татарам / Фото: "Кримська солідарність", Facebook
Зазначається, що Кіровський районний суд Ростова-на-Дону розглядав клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
У результаті суд постановив задовольнити клопотання слідства і залишити підсудних під вартою до 15 листопада 2019 року.
Як повідомляв Укрінформ, 27 березня в анексованому Криму ФСБ РФ провела обшуки в будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 особи.
14 травня у Кіровському райсуді Ростова-на-Дону відбулися судові засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група). Суд продовжив термін арешту в СІЗО всім затриманим. Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар.