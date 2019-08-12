Справа Хізб ут-Тахрір: шістьом кримським татарам продовжили арешт на три місяці

Суд у російському Ростові-на-Дону залишив під вартою до 15 листопада шістьох фігурантів "сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір".

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Сьогодні, 12 серпня 2019 року, відбулося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалієва, Фархода Базарова, Біляла Адилова", - йдеться в повідомленні.

Суд у Ростові продовжив арешт шістьом кримським татарам / Фото: "Кримська солідарність", Facebook

Зазначається, що Кіровський районний суд Ростова-на-Дону розглядав клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У результаті суд постановив задовольнити клопотання слідства і залишити підсудних під вартою до 15 листопада 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня в анексованому Криму ФСБ РФ провела обшуки в будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 особи.

14 травня у Кіровському райсуді Ростова-на-Дону відбулися судові засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група). Суд продовжив термін арешту в СІЗО всім затриманим. Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар.