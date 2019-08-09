У Криму трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
"Судове засідання завершилося. Продовжили запобіжний захід до 15 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.
За даними "Кримської солідарності", мова йде про трьох фігурантів другий сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Акіма Бекірова, Сеїтвела Сейтабдієва, Асана Янікова.
Сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, однак "суд" відхилив дане клопотання посилаючись на те, що підсудні є громадянами України і можуть втекти від покарання.
"Я вважаю, що мій підзахисний Янік переслідується через його активну громадянську позицію. Він реально оцінював обстановку в Криму і мав можливість сховатися, але він цього не зробив. Вважаю, що припущення слідства про те, що мій підзахисний може зникнути - це все лише припущення", - зазначив адвокат.
Сам Янік назвав необґрунтованими докази, які наводить держобвинувачення як його провину, і відмовився визнавати.
Підсудні подали клопотання про долучення до матеріалів справи" їх українських паспортів, однак "прокурор" виступив із запереченням проти цього.
Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2019 року в окупованому Криму силовики провели масові облави і обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність".
27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. В даний час 23 заарештованих кримських татарина містяться в п'яти СІЗО Ростовської області, ще один перебуває у СІЗО Сімферополя.
В кінці липня п'ятьох фігурантів другого сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії в СІЗО Сімферополя для впізнання таємним свідком.
Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity