У Криму трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт

"Судове засідання завершилося. Продовжили запобіжний захід до 15 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.

За даними "Кримської солідарності", мова йде про трьох фігурантів другий сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Акіма Бекірова, Сеїтвела Сейтабдієва, Асана Янікова.

Сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, однак "суд" відхилив дане клопотання посилаючись на те, що підсудні є громадянами України і можуть втекти від покарання.

За словами адвоката Маммета Мамбетова, "суд" переслідує його підзахисного за активну громадянську позицію.

"Я вважаю, що мій підзахисний Янік переслідується через його активну громадянську позицію. Він реально оцінював обстановку в Криму і мав можливість сховатися, але він цього не зробив. Вважаю, що припущення слідства про те, що мій підзахисний може зникнути - це все лише припущення", - зазначив адвокат.

Сам Янік назвав необґрунтованими докази, які наводить держобвинувачення як його провину, і відмовився визнавати.

Підсудні подали клопотання про долучення до матеріалів справи" їх українських паспортів, однак "прокурор" виступив із запереченням проти цього.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2019 року в окупованому Криму силовики провели масові облави і обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність".

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. В даний час 23 заарештованих кримських татарина містяться в п'яти СІЗО Ростовської області, ще один перебуває у СІЗО Сімферополя.

В кінці липня п'ятьох фігурантів другого сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії в СІЗО Сімферополя для впізнання таємним свідком.

Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity