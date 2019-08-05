Справа Хізб ут-Тахрір: п'ятьом кримським татарам продовжили арешт

Так званий "Верховний суд Криму" продовжив ще на 30 днів запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам справи кримських мусульман, обвинувачених у зв'язках з «Хізб ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група).

Про це повідомила у Facebook "Кримська солідарність".

"Судове засідання щодо Сервера Мустафаєва, Сервера Зекірьяєва, Едема Смаілова, Мемета Белялова та Марлена Асанова завершено. Судом прийнято рішення про продовження запобіжного заходу всім терміном на 30 днів", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, його підзахисного Марлена Асанова крім тероризму обвинувачують за статтею «про захоплення влади».

"З даними обвинуваченнями Марлен не згоден, так як весь час вів спокійне життя, займався роботою, відомий далеко за межами Криму як ресторатор", - прокоментував захисник Асанова.

Як повідомив адвокат Едем Семедляєв, на засіданні, яке проходило "не слідчий, а прокурор виступив з клопотанням про продовження запобіжного заходу, в зв'язку з тим, що не встигли підписати обвинувальний вирок і відповідно, відправити документи в Північно-Кавказький окружний військовий суд міста Ростова".

При цьому адвокат Ліля Гемеджі зазначила, що клопотання прокурора про продовження арешту фігурантів справи обґрунтовувалося одним словом "може".

"Може загрожувати свідкам, може сховатися, може іншим чином перешкоджати ходу справи. Всі аргументи прокурора супроводжувалися словом «може», - сказала Гемеджі.

Судове засідання проходило в закритому режимі.

За даними "Кримської правозахисної групи", рішення про продовження арешту мусульманам брали "судді" Едуард Бєлоусов і Юрій Латинін. Про продовження запобіжного заходу клопотав "зампрокурора" Криму С.В. Булгаков.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму був затриманий координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв і кримський татарин, мусульманин Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справі Хізб ут-Тахрір".

Фото: Anton Naumlyuk