Справа Хізб ут-Тахрір: "суд" відмовився вилучити з матеріалів справи релігійну книгу

У п'ятницю в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м.Ростов-на-Дону відбулося засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (ялтинська група), в ході якого Мусліму Алієву відмовили в клопотанні про вилучення з матеріалів справи книги "Сади праведних".

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

«Цю книгу, яка називається «Сади праведних», долучили як доказ того, що я є «терористом» або членом «терористичної» організації, це є не те що обурливим з моєї точки зору, а просто злочином стосовно мене", - сказав Муслім Алієв.

За його словами, процитовані в книзі "слова Пророка, є частиною нашого віровчення" і заборонити цю книгу для мусульман, рівнозначно тому, що для євреїв "взяли і заборонили б Тору".

"Особисто я не несу відповідальності за чиєсь неправильне розуміння. І якщо через якусь людину заборонили цю книгу, то це посягання на нашу релігію", - вважає Алієв.

Як повідомлялося, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

4 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону вдруге почав розглядати по суті «ялтинську справу Хізб ут-Тахрір». Основний свідок обвинувачення у цій справі - оперативний співробітник ФСБ Олександр Компанійцев. За його словами, висновки про причетність фігурантів справи до організації Хізб ут-Тахрір та їхні наміри "повалити чинний державний лад" він зробив не на основі фактів, а "зі свого логічного умовиводу".

МЗС України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Фото: facebook.com/crimeansolidarity