Стешенко хоче зустрітися з людьми, яких обмовив під тортурами

В'язень Кремля Олександр Стешенко хоче зустрітися з Еролом Велієвим і Олександром Третьяковим, яких він «обмовив у суді після тортур ФСБ».

Про це Стешенко сказав в інтерв'ю "Крим.Реалії".

«Хотів би побачитися з цими людьми, пояснити. Думаю, вони не дурні і все розуміють, але я хотів би вибачитися», - сказав Стешенко.

У травні 2018 року російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, до складу якої входили помічник депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Ерол Велієв, колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков. Ерол Велієв і Олександр Третьяков були оголошені в розшук ФСБ Росії, обвинувачення їм висунули заочно.

У ФСБ стверджують, що «члени екстремістського угруповання в січні 2018 року здійснили підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва».

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня в офісі Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим повідомили про умовно-дострокове звільнення з колонії засудженого на два роки харків'янина Олександра Стешенка.

У серпні 2018 року Стешенко був засуджений до 2 років загального режиму за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу РФ (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, якщо ці діяння призвели до заподіяння значної шкоди і вчинені з хуліганських мотивів, шляхом підпалу, підриву або іншим загальнонебезпечним способом).

Про затримання Стешенка стало відомо 11 квітня 2018 року, після того, як він зателефонував матері і повідомив, що на КПВВ "Чонгар" його затримують співробітники прикордонної служби ФСБ РФ.

Причиною затримання була названа проблема з фотографією Олександра у паспорті, хоча раніше з цим паспортом він подорожував, у тому числі в Крим.