Стешенко розповів, де окупанти тримають українців у СІЗО Сімферополя

У сімферопольському слідчому ізоляторі передбачений окремий блок, де тримають українців, обвинувачених в анексованому Росією Криму в «екстремізмі» і «тероризмі».

Про це "Крим.Реалії" розповів харків'янин Олександр Стешенко, звільнений умовно-достроково після перебування в колонії-поселенні у Криму.

«У Сімферополі в СІЗО є спеціальний блок, де сидять українці, які нібито хтось терорист, хтось екстреміст. У них є спеціальний ізольований від загальної маси блок, де тримають таких, як я... Я не бачив, в яких умовах утримується загальна маса, але у нас дуже погані умови були. Йшов сніг, а вікон не було, опалення немає, сирість постійна, білизну приносили вологу. Все робилося для того, щоб люди хворіли, страждали. Медичної допомоги не надавали ніякої, допомоги від них не варто чекати», - розповів Стешенко.

За його словами, за час свого перебування в СІЗО він бачився з іншими політв'язнями.

«Спілкувався з Євгеном Пановим теж незаконно засудженим, хороша людина, він допомагав мені і пояснював, що треба робити. Володимир Балух теж там був, я його бачив, просто віталися, але не спілкувалися. Був ще кримський татарин, прізвища не пам'ятаю, але звуть Тимур, нібито знайшли у нього книги «Хізб ут-Тахрір», - розповів колишній в'язень.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня в офісі Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим повідомили про умовно-дострокове звільнення з колонії харків'янина Олександра Стешенка.

У серпні 2018 року Стешенко був засуджений до 2 років загального режиму за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу РФ (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, якщо ці діяння призвели до заподіяння значної шкоди і вчинені з хуліганських мотивів, шляхом підпалу, підриву або іншим загальнонебезпечним способом).

Про затримання Стешенка співробітниками ФСБ стало відомо 11 квітня 2018 року, після того, як він зателефонував матері з КПВВ "Чонгар".

Причиною затримання була названа проблема з фотографією Олександра в паспорті, хоча раніше з цим паспортом він подорожував, у тому числі в Крим.

24 квітня адвокати знайшли Стешенка у спецприймальнику - його повинні були відпустити в той же день о 22 годині після 12 діб адміністративного арешту. На очах у адвокатів, які чекали його на виході, Стешенка повантажили в автомобіль без номерних знаків і повезли в невідомому напрямку.

21 травня 2018 року на сайті ФСБ з'явилася інформація про "викриття групи екстремістів", метою якої було "залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості" на території Криму, в якій нібито брав участь і Стешенко.