В’язень Кремля Стешенко повернувся до Харкова

Звільнений після незаконного засудження у анексованому Криму харків'янин Олександр Стешенко сказав журналістам на вокзалі у Харкові, що його перше бажання - побачити рідних.

Про це повідомляє Суспільне.

"Зараз хочу зібратися з думками. Перше бажання - побачити рідних та близьких. І все", - зазначив Олександр Стешенко.

Він приїхав потягом, який прибув з Херсона у Харків 7 серпня о 10:00. Біля вокзалу Стешенка зустрів батько. Мати Олександра померла півтора місяці тому, коли він знаходився у кримській в’язниці.

Олександру Стешенку 28 років. У квітні 2018 року він був затриманий на кордоні з окупованим Кримом за куріння в недозволеному місці і непокору співробітникам поліції. У травні в ФСБ Росії заявили, що українець був членом сформованої Меджлісом кримськотатарського народу "екстремістської групи", яка нібито планувала теракти на півострові. Пізніше окупаційний "Центральний районний суд Сімферополя" засудив його до 2 років колонії за умисне знищення чужого майна: за версією ФСБ він брав участь у підпалі будинку прокремлівського муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

6 серпня Стешенка звільнили умовно-достроково.

За словами політв’язня, в окупованому Криму його катували та вибили зізнання у злочині. Свою провину Стешенко заперечує.

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Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Представництво Президента України в АР Крим, 6 серпня харків'янин Олександр Стешенко, засуджений в анексованому Криму в 2018 році, вийшов на волю і повернувся на батьківщину.

Постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич зустрівся зі звільненим політв’язнем Кремля харків’янином Олександром Стешенком та висловив сподівання, що правоохоронні органи АР Крим дадуть належну правову оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим окупаційною владою на території півострова.