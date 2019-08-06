Зеркаль: Українська сторона сподівається, що РФ відпустить моряків

Українська сторона продовжує сподіватися на те, що РФ виконає наказ Міжнародного трибуналу і відпустить полонених моряків і захоплені кораблі.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю Цензор.нет.

«Ми продовжуємо сподіватися на те, що Російська Федерація виконає наказ Міжнародного трибуналу. Який і є для нас підставою вимагати беззаперечного повернення наших моряків додому і наших судів - під нашу відповідальність», - сказала Зеркаль.

У той же час вона підкреслила, що новина про можливе звільнення моряків вже в жовтні з'явилася після виходу в російських "Известиях" інтерв'ю адвоката Миколи Полозова, який координує захист моряків у Москві.

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"У цьому інтерв'ю він виклав свою точку зору; розповів, як він все це бачить. А Полозов спілкується зі слідчими і збирає чутки щодо того, що може бути далі. І в цьому інтерв'ю є частина реального фактажу; і Людмила Денісова дійсно дала свої особисті гарантії дотримання всіх норм російського Кримінального кодексу. Тобто вона як особа, яка користується особливим авторитетом і довірою, особисто гарантує участь наших моряків у процесі", - зазначила заступник міністра.

Вона підкреслила, що про обмін мова не йде. "Власне кажучи, немає підстав нікого міняти. Вони там утримуються незаконно, і ми вважаємо, що єдиний спосіб для Росії виконати наказ - це випустити наших моряків і віддати їх нам", - сказала Зеркаль.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох з них було поранено.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві суд продовжив арешт морякам до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменко, Андрію Ейдеру, Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року.