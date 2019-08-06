Суд Москви призначив дату апеляції на арешт українських моряків

Московський міський суд призначив на 16 серпня засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на постанову про продовження арешту до жовтня.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в групі "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

«Московський міський суд призначив дату і час судового засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на постанову Лефортовського районного суду міста Москви від 17.07.2019 про продовження терміну утримання під вартою... Судове засідання відбудеться в Московському міському суді 16 серпня 2019 року об 11:00 зал 327», - написав він.

Адвокат зазначив, що дане судове засідання поки призначено стосовно першої групи військовополонених моряків: Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Попова. «Після повідомлення захисників військовополонених українських моряків з інших груп про призначення судових засідань інформацію буде розміщено на даній сторінці», - уточнив Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії звертатися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві відбулося судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт морякам до 24 жовтня, а щодо трьох поранених (Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока) - на термін до 26 жовтня 2019 року.