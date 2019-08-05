Захарова заявила про "демократичне волевиявлення кримчан" під час окупації
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Остання людина, кому Крим щось повинен, це Майк Помпео, який не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан", - зазначила Захарова.
Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Майк Помпео під час розмови в неурядовій організації Економічний клуб Вашингтона, 29 липня висловив сподівання, що нова влада в Україні шукатиме креативніші шляхи врегулювання конфлікту із Росією. Він також зазначив, що позиція США стосовно анексії Криму залишається незмінною: Крим повинен бути повернутий Україні.
Нелегітимний референдум про статус Криму відбувся 1 березня 2014 року. За оголошеними організаторами результатами референдуму, за приєднання до Росії у Криму (крім Севастополя) буцімто проголосувало 96,77 % учасників голосування, у Севастополі — 95,6 %.