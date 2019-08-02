Правоохоронці повідомили про підозру сербу — лідеру загону "Йован Шевич"

Правоохоронці повідомили про підозру громадянину Республіки Сербія за незаконну діяльність у складі “Самооборони Севастополя”.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті прокуратури АР Крим.

"Під час досудового розслідування встановлено, що протягом березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія Ж., будучи лідером не передбаченого законами України збройного формування, так званого загону "Йован Шевич", який входив до складу "Самооборони Криму", особисто перебував на самостійно створених так званих "блокпостах" на в’їзді-виїзді до м. Севастополь, де проводив перевірку документів місцевого населення, незаконно обшукував транспортні засоби, безпосередньо брав участь у затриманні "проукраїнськи" налаштованих мешканців Автономної Республіки Крим", - додали у прокуратурі.

Зазначається, що Управління поліції в АР Крим у ході розслідування кримінальної справи отримало докази причетності громадянина Республіки Сербія Ж. до діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». У зв’язку з цим вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 ККУ (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності).