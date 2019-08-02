Суд Києва зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія

Шевченківський райсуд Києва зобов'язав слідчого Держбюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за скаргою громадянина про можливе вчинене кримінальне правопорушення Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Про це повідомляється в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема зазначається, що на обґрунтування скарги заявник зазначив, що 05.07.2019 він шляхом поштового зв`язку направив до ДБР заяву від 04.07.2019 про вчинення Головою Верховної Ради України кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 157 КК України (Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму).

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Згідно з документом, ДБР зобов'язане внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за скаргою громадянина на Парубія.

"Зобов`язати слідчого Державного бюро розслідувань України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до заяви ... від 04.07.2019, отриманої 08.07.2019, та надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в ухвалі суду.