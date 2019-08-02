ДБР допитало ексміністра внутрішніх справ Могильова

Державне бюро розслідувань допитало колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у справі стосовно анексії Криму.

Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова в ефірі 5 каналу.

"Допит відбувся у межах кримінального провадження, зареєстрованого за фактом можливого вчинення державної зради службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, при вжитті заходів з питань урегулювання конфлікту та анексії Автономної Республіки Крим у 2014 році. Жодних деталей я по цьому провадженню повідомити не можу", – зазначила Іванова.

Вона уточнила, що допит відбувся цього тижня і повторний не планується. "Станом на зараз, принаймні", - додала речниця.

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Раніше Анатолій Могильов сам повідомив, що його викликали на допит у ДБР "дати свідчення за його заявою у справі анексії Криму". За його словами, йдеться про "бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України".

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2018 року Могильов давав свідчення в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду експрезидента Віктора Януковича.