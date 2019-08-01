ДБР викликало на допит главу МВС часів Януковича

Державне бюро розслідувань викликала на допит ексміністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у справі про анексію Криму.

Про це Анатолій Могильов повідомив в Facebook.

"У понеділок запросили в ДБР дати свідчення за моєю заявою у справі анексії Криму. Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин - це не тільки дія, а й бездіяльність. І в даному випадку йдеться про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - написав ексглава МВС.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2018 року Могильов давав свідчення в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду Віктора Януковича.

Фото: Анатолій Могильов, Facebook