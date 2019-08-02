“Морський” трибунал призначив трьох суддів у справі України проти РФ

Президент Міжнародного трибуналу з морського права Пак Чжин Хьон призначив трьох суддів в арбітражному розгляді України проти Росії щодо агресії останньої у Керченській протоці.

Про це йдеться у пресрелізі, поширеному преслужбою суду.

“10 липня 2019 року після консультацій зі сторонами президент Пак призначив суддями Дональда Мак-Рея (Канада), Рюдігера Вольфрума (Німеччина) та Гудмундура Ейрікссона (Ісландія) в арбітражному провадженні, ініційованому Україною проти Російської Федерації щодо затримання трьох українських військових кораблів і арешт двадцятьох чотирьох моряків на борту”, - йдеться у пресрелізі.

У трибуналі додали, що президент Пак також призначив Мак-Рея головою цього арбітражного суду.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після того, як Україна повідомила президента трибуналу про неможливість домовитися з Росією про призначення ще трьох суддів.

Раніше Україна призначила членом арбітражного суду Крістофера Грінвуда (Сполучене Королівство), а Російська Федерація згодом призначила Володимира Голіцина.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом щодо зобов’язання Росії звільнити захоплені військові кораблі та повернути їх під український контроль, припинити кримінальне переслідування 24 полонених моряків, а також звільнити їх і повернути в Україну.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі та 24 захоплених моряків.