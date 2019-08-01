Полозов: Звільнення моряків – перспектива найближчого майбутнього

Звільнення захоплених ФСБ Росії українських моряків – це перспектива найближчого майбутнього, вважає їхній адвокат.

Про це адвокат полонених моряків Микола Полозов повідомив порталу Крим.Реалії.

«Суд продовжив термін утримання під вартою морякам до жовтня. Я припускаю, цілком можливо, що політичне рішення про їх звільнення - тим більше, що Україна відправила всі необхідні документи - відбудеться до цього терміну. Чи відбудеться це в найближчий тиждень, протягом серпня чи вересня – я не можу відповісти», – сказав Полозов.

На його думку, подальше утримування моряків шкодитиме інтересам російської влади, а «такого вони, звісно, не допустять».

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити моряків, захоплених російськими силовиками біля берегів анексованого Криму, під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена така можливість.

Того ж таки дня Лефортовський суд Москви продовжив термін утримання під вартою всім 24 полоненим морякам на 3 місяці.

Фото: Владислав Дубчак / Hromadske