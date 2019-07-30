МЗС Росії: Арешт танкера Neyma може оскаржити його власник

МЗС Росії вважає, що оскаржувати рішення української влади про арешт танкера Neyma має його власник.

Про це в ефірі російського “Комерсант FM“ заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

“Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно перебуває в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", - зазначив Карасін.

За його словами, російське МЗС стежитиме за ситуацією з танкером.

“Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з'ясувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади Тож це перейшло трохи в іншу сферу", - резюмував заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Приморський райсуд Одеси заарештував російський танкер Neyma.

24 липня в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку 25 листопада 2018 року. Тоді російські силовики обстріляли і захопили біля берегів окупованого Криму три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

У четвер, 25 липня, СБУ і військова прокуратура затримали танкер. Після проведення слідчих дій СБУ дозволила його екіпажу повернутися додому.