Суд арештував російський танкер Neyma

Приморський райсуд Одеси арештував російський танкер Neyma.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

“За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами”, - написав він.

Матіос спростував поширену російськими ЗМІ інформацію про нібито незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на цьому судні без дозволу консула РФ.

“Пояснюю – судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон. Відповідно до норм діючих міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено”, - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ 24 липня 2019 року до порту Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифіковано як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку 25 листопада 2018 року. Тоді російські силовики обстріляли і захопили біля берегів окупованого Криму три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

У четвер, 25 липня, СБУ і Військовою прокуратурою затримано танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили його назву на Nika Spirit.

Після проведення слідчих дій СБУ дозволила екіпажу танкера повернутися додому. Сам танкер визнано речовим доказом, його буде заарештовано.