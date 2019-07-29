За час окупації Росія етапувала з Криму 60 політв'язнів

"Після окупації Криму Російська Федерація активно використовує практику етапування політв'язнів на свої території. За даними "Кримськотатарського ресурсного центру", на сьогоднішній день на території Росії утримується 60 кримських політв'язнів, які з 2014 року незаконно були етаповані з півострова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стосовно етапованих політв'язнів неодноразово порушувалися права на справедливий суд, на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, на медичну допомогу.

"Такі дії є порушенням міжнародного права, зокрема, Женевської конвенції, Європейської конвенції з прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ін. Попри те, що низка міжнародних правозахисних організацій, західних країн, резолюцій закликали звільнити українських політв'язнів, за сьогоднішній день вони продовжують утримуватися в СІЗО і в'язницях РФ", - резюмували правозахисники.

За даними "Кримськотатарського ресурсного центру", сьогодні серед утримуваних у Росії 60 кримських політв'язнів, які з 2014 року були незаконно етаповані з Криму, фігуранти севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїт, Ферат Сайфуллаєв і Нурі Прімов, фігуранти «кримської справи» Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Олексій Чирній, фігуранти сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймур Абдуллаєв, Узеїр Абдуллаєв, Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов і Еміль Джемаденов, фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Вадим Сірук, Арсен Джеппаров і Рефат Алімов, фігуранти Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Енвер Мамутов, Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов і Рустем Абільтаров, фігуранти «справи українських диверсантів» Євген Панов, Володимир Присич, Гліб Шаблій, Леонід Пархоменко, Геннадій Лімешко, Дмитро Штибліков, Дмитро Долгополов, Анна Сухоносова, обвинувачений у вбивстві двох співробітників «Беркута» Андрій Коломієць, обвинувачений у шпигунстві Валентин Виговський, звинувачений нібито у підготовці теракту Максим Філатов, обвинувачений нібито у публічних закликах до терористичної діяльності за переписку в ВКонтакті лівий активіст Євген Каракашев, український активіст Володимир Балух, цивільний журналіст Наріман Мемедемінов, фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Енвер Сейтосманов, фігуранти другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» - Тофік Абдулгазієв, Іззет Абдуллаєв, Владлен Абдулкадиров, Меджит Абдурахманов, Бєляєв Аділов, Енвер Аметов, Осман Аріфмеметов, Фарход Базаров, Акім Бекіров, Ремзі Бекіров, Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Алім Карімов, Сейран Муртаза, Яшар Муєдінов, Ерфан Османов, Сейтвелієв Сеїтабдієв, Рустем Сеїтхалілов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалієв, Асан Яніков.

Фото: ctrcenter.org