Суд у Москві оштрафував 18 кримських татар, затриманих на Красній площі

"Усього штрафи в розмірі 20 тисяч рублів кожному були призначені Рустему Таїрову, Едему Абдуллаєву, Олександру Гаврикову, Кязиму Усеїнову, Наріману Ібраїмову, Зенуру Аппазову, Елеонору Ізмаїлову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Іззету Сайфуліну, Марлену Джемілєву, Ремзі Бейтуллаєву, Рефату Камілову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаєву, Едему Алієву, Еміну Рустемову, Аметхану Умерову", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході судових засідань захист постійно вимагав забезпечити змагальність процесу, запросивши сторону звинувачення, а також викликати для допиту свідків із числа співробітників поліції. Суд відхилив усі пропозиції цього клопотання.

Кримчани, щодо яких був суд, на засідання не з'явилися, але надали письмові пояснення.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня в Таганському райсуді Москви протягом дня заплановано 18 засідань, у ході яких збиралися судити активістів, що 10 і 11 липня брали участь у пікеті на Красній площі в підтримку фігурантів Бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір".

Зокрема, 10 липня в Москві затримали сімох ветеранів кримськотатарського руху, які пікетували на Красній площі в підтримку фігурантів першого Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір». Затримані тримали в руках плакати з написами «Наші діти не терористи» і «Припиніть репресії».

За словами російської правозахисниці Олександри Криленкової, були затримані Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетулаєв, Решат Емірусеїнов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв. Їх обвинувачують у «порушенні встановленого порядку проведення мітингу».

Фото: www.facebook.com/Крымская солидарность