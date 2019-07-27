Американські літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму

Американські літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму

Карта
Укрінформ
Два американських літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму. 

Про це повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar.

Патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004 злетів з авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії та приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму.

Також близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Кріт у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511. Близько 15:50 він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова – 32 кілометри від Севастополя.

Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу.

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