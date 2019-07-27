Американські літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму

Два американських літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar.

Патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004 злетів з авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії та приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму.

Також близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Кріт у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511. Близько 15:50 він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова – 32 кілометри від Севастополя.

15:50 мск.

Приближался к береговой линии на расстояние 32 км. pic.twitter.com/wkLH6fUemb — PlaneRadar (@ua4wiy_) July 27, 2019

Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу.