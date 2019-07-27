Американські літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму
Про це повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar.
Патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004 злетів з авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії та приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму.
Також близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Кріт у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511. Близько 15:50 він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова – 32 кілометри від Севастополя.
15:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 27, 2019
Приближался к береговой линии на расстояние 32 км. pic.twitter.com/wkLH6fUemb
Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу.