Нідерланди затягуватимуть рішення по "скіфському золоту" якомога довше - експерт

Нідерландська сторона якомога довше затягуватиме рішення у справі щодо повернення в Україну колекції "скіфського золота", оскільки в разі передачі його Україні надалі можливий негативний вплив РФ на Нідерланди.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу колишній представник президента України в АР Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"По "скіфському золоту" у мене не дуже позитивний прогноз: ми бачимо чітку позицію Нідерландів максимально затягнути справу. У Нідерландах розуміють, що якщо вони не віддадуть нам золото, то це буде де-факто визнання дій Росії в Криму, а якщо віддадуть – то може мати місце негативний вплив Росії на Нідерланди надалі. Тому вони хочуть відкласти рішення з цього приводу якомога далі", - сказав він.

На думку експерта, остаточного рішення у справі через 6-9 місяців може і не бути: "Я не впевнений, що воно буде і через 9 місяців: ще щось вигадають, щоб потягнути час".

Поруч з цим, Бабін вказав на необхідність вжиття Україною санкцій проти закладів російського федерального підпорядкування, таких, як Ермітаж, які здійснюють незаконні розкопки в Криму.

"Щодо ставлення до культурної спадщини, то воно у нас дуже поверхневе, як і в інших сферах. Для прикладу, ми запровадили санкції щодо якихось маловідомих кримських музеїв, натомість не ввели їх проти справді порушників. Так, незаконні розкопки в Криму здійснюють 9-10 закладів російського федерального підпорядкування – такі, як Ермітаж та інші. Жодних санкцій проти них немає, як і кримінальних справ проти керівництва цих закладів. Але лише такі заходи можуть змінити ситуацію", - сказав він.

Як повідомлялося, у березні Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про "скіфське золото" – 11 червня, але потім термін було змінено на 16 липня. 16 липня Апеляційний суд Амстердама відклав винесення остаточного рішення у справі про "скіфське золото". У рішенні суду йдеться, що сторонам виділено 2 місяці для надання запитуваної судом інформації, а вже потім суд розгляне справу далі. Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції "Крим – золотий острів у Чорному морі" (так зване "скіфське золото") повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагає від музею повернути експонати.