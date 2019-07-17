Справа «скіфського золота» лежить в площині українського законодавства - Нищук

Міністр культури України Євген Нищук сподівається, що суд у Нідерландах зрозумів, що справа про «скіфське золото» лежить винятково в площині українського законодавства.

Про це він написав у Facebook, коментуючи рішення Апеляційного суду Амстердама у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона - археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) про повернення в Україну експонатів виставки «Крим - золотий острів у Чорному морі» - так званого «скіфського золота».

“Я сподіваюсь, що суд, переглядаючи цю справу, зрозумів, що питання лежить виключно в площині українського законодавства”, - написав Нищук.

До цього міністр додав: “Ще у березні, коли йшло слухання, і я особисто був присутній на засіданні, де ставилося питання чому саме Апеляційний суд Амстердама має розглядати справу. Хочу нагадати, що згідно із контрактами, які були укладені між українськими музеями і Музеєм Алларда Пірсона, розгляд будь-яких спорів відбувається на території України в українському суді. Я можу припустити, що суд все-ж звернув на це увагу, і зрозумів, що це виключно українська компетенція”.

Також міністр нагадав, що “наша позиція, як і у 2014, залишається незмінною - «скіфське золото» має повернутися до України, держави, якій воно належить на праві власності і ми готові надати будь-яку додаткову інформацію на запит суду”.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Амстердама у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона - археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) про повернення в Україну експонатів виставки «Крим - золотий острів у Чорному морі» так званого «скіфського золота» замість оприлюднення остаточного рішення надав сторонам два місяці на додаткові пояснення.