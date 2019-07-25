Україна і світ продовжують боротьбу за звільнення полонених моряків — МЗС

Україна та міжнародна спільнота продовжують боротьбу за повернення додому полонених Росією українських моряків і врешті-решт дотиснуть Кремль.

Про це написав т.в.о. міністра закордонних справ Єгор Божок у Twіtter у вітанні двох військовослужбовців — Романа Мокряка та В’ячеслава Зінченка з днем народження.

“Твоїм героїзмом пишається вся Україна і весь цивілізований світ! ОП України, МЗС України, всі інші державні органи та міжнародна спільнота продовжують боротьбу за твоє повернення додому. Ми не зупинимось і врешті-решт достиснемо Кремль!”, - наголосив Божок.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох з них було поранено.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.