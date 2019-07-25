Українські моряки Зінченко і Мокряк зустрічають день народження у російському полоні

ВМС Збройних сил України привітали з днем народження лейтенанта Романа Мокряка та старшого матроса В'ячеслава Зінченка, яких Росія з 25 листопада 2018 року незаконно утримує у полоні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ВМС ЗС України у Facebook.

"25 липня – День народження лейтенанта Романа МОКРЯКА та старшого матроса В'ячеслава ЗІНЧЕНКА і 8 місяців російського полону 24 українських військових моряків. Це наша спільна боротьба за закон і справедливість, за неухильне виконання норм Міжнародного морського права, за нашу безпеку й оборону з морського напрямку", - йдеться у вітанні.

У ВМС ЗСУ зазначили, що пишаються їхньою відданістю і любов’ю до Батьківщини, незламністю та професіоналізмом.

"Міцного здоров’я вам, побратими. Будьте сильними і знайте, що на вас чекає вся Україна", - наголошується у повідомленні.

Адвокат моряків Микола Полозов також привітав у Facebook їх з днем народження.

"Сьогодні ще у двох військовополонених українських моряків Романа Мокряка и В'ячеслава Зінченка дні народження! Роману виповнилося 33! В'ячеславу виповнився 21!" - написав він

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 24 липня, двоє військовополонених українських моряків святкують день народження: Володимиру Терещенку виповнилося 25 років, а Сергію Цибізову - 22.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім 24 військовополоненим українським морякам. Зокрема, 21 моряку термін тримання під вартою продовжено до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру й Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року. Всі судові засідання проходили за клопотанням прокурорів у закритому режимі.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.