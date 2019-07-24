У двох військовополонених українських моряків - сьогодні день народження

У середу, 24 липня, двоє військовополонених українських моряків святкують день народження. Володимиру Терещенку 25, а Сергію Цибізову 22.

Про це в Facebook нагадав адвокат моряків Микола Полозов.

"Сьогодні відразу у двох військовополонених українських моряків дні народження! Володимиру Терещенку виповнилося 25 років, а Сергію Цибізову 22! Команда захисту військовополонених українських моряків від щирого серця вітає наших героїв - моряків! Побажання лише одне: якомога скоріше повернутися додому до своїх близьких!" - написав Полозов.

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Як повідомлялося, 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім військовополоненим українським морякам. Зокрема, по 21 моряку термін тримання під вартою продовжено до 24 жовтня, а по трьом пораненим (Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру й Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року. Всі судові засідання проходили за клопотанням прокурорів у закритому режимі.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.