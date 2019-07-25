Де Ервін?: під посольством РФ у Києві нагадали окупантам про зниклих кримчан

Щомісячна акція "Де Ервін?" відбулася під посольством Російської Федерації у Києві.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, цього разу акція проходила під назвою "Календар закриє цей лист... на 15 осіб".

Активісти традиційно вийшли до посольства РФ у Києві, щоб укотре нагадати про 44 жертви насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму, з яких 15 людей досі не знайдено.

Акція біля посольства РФ / Фото: Багмут Павло, Укрінформ

Організатор акції - проєкт «Крим_SOS» у рамках кампанії FIND&FREE.

Як повідомляв Укрінформ, акція "Де Ервін?", присвячена зниклим в окупованому Криму людям, проходить 25 числа щомісяця біля стін посольства РФ в Києві після того, як у Криму зник кримськотатарський активіст Ервін Ібрагімов.

Він був викрадений більше двох років тому. Як показали відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлені на магазині неподалік місця викрадення, Ервіна зупинили співробітники у формі дорожньо-патрульної поліції, насильно посадили в свій мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.

Протягом більше двох років "правоохоронні органи" в Криму не проводять розслідування і не надають жодної інформації про те, як ведеться розслідування за фактом викрадення Ібрагімова.

На нещодавньому пленарному засіданні конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві батько Ервіна Умер Ібрагімов заявив, що викрадення його сина було сплановане і здійснене російською владою.

"Крим_SOS" - проєкт, що був створений волонтерами 27 лютого 2014 року у зв’язку з початком анексії Криму.